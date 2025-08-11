برشلونة يكتسح كومو بخماسية ويتوج بكأس خوان جامبر

فاز فريق برشلونة الإسباني على نظيره كومو الإيطالي بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في نهائي بطولة خوان جامبر ليحصد البارسا اللقب.

برشلونة يكتسح خوان جامبر



وافتتح فيرمين لوبيز التسجيل للبارسا في الدقيقة 21 من بداية المباراة، ليعود ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 35 بتسديدة أكثر من رائعة فينا سجل النجم البرازيلي رافينيا الهدف الثالث للفريق الكتالوني في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

وعاد رافينيا ليصنع الهدف الرابع للنجم الإسباني لامين يامال في الدقيقة 42 قبل نهاية الشوط الأول بثلاثة دقائق.

وأحرز لامين يامال هدفه الثاني والخامس للبارسا في الدقيقة 49 بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، بصناعة من فيرن توريس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.