رياضة

برشلونة يكتسح كومو بخماسية ويتوج بكأس خوان جامبر

برشلونة
برشلونة

فاز فريق برشلونة الإسباني على نظيره كومو الإيطالي بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في نهائي بطولة خوان جامبر ليحصد البارسا اللقب.

 برشلونة يكتسح خوان جامبر 


وافتتح فيرمين لوبيز التسجيل للبارسا في الدقيقة 21 من بداية المباراة، ليعود ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 35 بتسديدة أكثر من رائعة فينا سجل النجم البرازيلي رافينيا الهدف الثالث للفريق الكتالوني في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

وعاد رافينيا ليصنع الهدف الرابع للنجم الإسباني لامين يامال في الدقيقة 42 قبل نهاية الشوط الأول بثلاثة دقائق.

وأحرز لامين يامال هدفه الثاني والخامس للبارسا في الدقيقة 49 بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، بصناعة من فيرن توريس.

