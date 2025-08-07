كومو يرفض 40 مليون يورو لبيع جوهرته الأرجنتينية إلى توتنهام

رفض نادي كومو الإيطالي، عرضا ضخما من نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من أجل السماح برحيل الموهبة الأرجنتينية نيكو باز.

توتنهام يعرض 40 مليون يورو لشراء نجم كومو

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن توتنهام قدم عرضا بقيمة 40 مليون يورو لكومو، للتعاقد مع باز خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهو ما رفضه النادي اللومباردي.

وأضافت أن كومو يطلب سعرا أوليا لا يقل عن 60 مليون يورو لدراسة العرض بجدية وبدء المفاوضات، ويقيم النادي الإيطالي موهبته بحوالي 70 مليون يورو.

وفي نفس السياق، قالت الشبكة إن كومو يعمل على الحصول على خدمات باز نهائيا من ريال مدريد، خاصة وأن النادي الأبيض يحتفظ بحق إعادة شراء نيكو باز.

ولدى ريال مدريد حق ضم باز مقابل 9 ملايين يورو حتى صيف 2026، مع ارتفاع الرسوم إلى 10 ملايين يورو في عام 2027.

