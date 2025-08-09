جامعة بنها الأهلية تعقد 3 شراكات تعاون لدعم التدريب والبحث وريادة الأعمال

وقّع الدكتور محمود شكل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية، للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، 3 اتفاقيات تعاون جديدة مع معهد بحوث الصحة الحيوانية فرع بنها، ومركز للهندسة والتكنولوجيا، وشركة لصناعات الـCNC.

تدريب وبحث وابتكار.. جامعة بنها الأهلية تعقد 3 شراكات تعاون جديدة لدعم التدريب والبحث وريادة الأعمال



جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لمجلس الأمناء، والدكتور أيمن سمير مدير برامج كلية الطب البيطري، والدكتور شادى المشد مدير برامج كلية علوم الحاسب، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي القطاعات الأكاديمية بالجامعة وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتوفير بيئة داعمة للبحث والتدريب والابتكار.

أكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، أن هذه الاتفاقيات تمثل امتدادًا لرؤية الجامعة نحو تفعيل الشراكة المجتمعية وتحقيق التواصل الفعّال بين الجامعة وقطاعات الصناعة والبحث، مضيفا أن التعاون مع مؤسسات متخصصة في المجالات الهندسية والتقنية والصحية يعكس حرص الجامعة على توفير فرص حقيقية لطلابها للتدريب والتطوير والتأهيل المهني، مما يدعم فرصهم المستقبلية في سوق العمل المحلي والدولي.

أشار رئيس الجامعة إلى أن الاتفاقيات الثلاث تضمنت مجموعة من الأهداف المشتركة، من بينها تنفيذ برامج تدريب عملي ومهني متخصصة داخل مقرات المؤسسات الشريكة، وتأهيل طلاب الجامعة وخريجيها للانخراط في مجالات سوق العمل من خلال التدريب الميداني، ودعم المشروعات الطلابية والبحثية المشتركة، وتبادل الخبرات الأكاديمية والفنية، والمشاركة في تنظيم الندوات وورش العمل والفعاليات العلمية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود شكل أن هذه الشراكات تأتي في إطار سعي الجامعة لبناء منظومة متكاملة تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، وتعزز ثقافة البحث والتطوير بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن الجامعة مستمرة في التوسع في عقد شراكات مماثلة مع جهات صناعية وعلمية ذات خبرة، بما يعزز من دورها كمنصة للتعليم الحديث القائم على الشراكة والتطبيق.

