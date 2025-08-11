الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالشرقية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى الشرقية.

ضبط عاطل بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالشرقية


تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من (أحد الأشخاص) بتضرره من (عاطل) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه وزعمه بأنه صاحب شركة للاستيراد والتصدير على خلاف الحقيقة، وقدرته على استيراد سيارة معفاة جمركيًا لذوى الاحتياجات الخاصة وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى منه.


وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل– له معلومات جنائية – مقيم بالشرقية)، وبحوزته (هاتف محمول - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الشرقية النصب والاحتيال على المواطنين

الجريدة الرسمية
