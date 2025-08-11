ضبط عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى الشرقية.

ضبط عاطل بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالشرقية



تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من (أحد الأشخاص) بتضرره من (عاطل) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه وزعمه بأنه صاحب شركة للاستيراد والتصدير على خلاف الحقيقة، وقدرته على استيراد سيارة معفاة جمركيًا لذوى الاحتياجات الخاصة وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى منه.



وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل– له معلومات جنائية – مقيم بالشرقية)، وبحوزته (هاتف محمول - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.