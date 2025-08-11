النيابة تستمع لأقوال طفل تعرض للطعن على يد عاطل بالمرج

استمعت نيابة المرج لأقوال طفل تعرض للطعن على يد عاطل مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة المرج.

أكد الطفل أنه لا يعلم سبب تعدي المتهم عليه، مشيرا إلى أنه كان يسير في الشارع بشكل عادي ولا يتخيل أن يتعدي عليه أحد ومرة واحدة ظهر الجاني أمامه ثم انهال عليه سبا وشتما وعندما رفض ورد عليه طعنه في الوجه.



كانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت إخطارا من المستشفى العام يفيد باستقبالها طفل مصاب بجرح طولي في منطقة الوجه على أثر تلقيه طعنة من سلاح أبيض.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبسؤال الطفل المجني عليه أقر بأنه أثناء ذهابه لشراء بعض الأغراض التي طلبتهم منه والدته اعترض طريقه شاب، ثم تشاجر معه دون إبداء أي أسباب.

وأضاف المجني عليه أن المتهم أخرج سلاحًا أبيض من جيبه ثم شق به وجهه قائلا: “دي علامة علشان تفضل فاكرني”.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد بأقوال الطفل المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب سبه الطفل ورد الأخير عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

