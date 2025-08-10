الأحد 10 أغسطس 2025
محافظ دمياط يستجيب لمطالب الأهالي ويخفض درجات القبول بالثانوي العام والفني

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

قرر الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس المرحلة الثانوية العامة والتعليم الفني، في خطوة تهدف إلى فتح أبواب التعليم أمام أكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة، وفي استجابة سريعة لنبض الشارع ورغبات أولياء الأمور.

 

تخفيض درجات الثانوي العام والخدمات

حيث وافق المحافظ على خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم العام من 230 إلى 225 درجة، بما يمنح فرصة إضافية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة.

كما شمل القرار تخفيض الحد الأدنى للفصول المسائية بنظام الخدمات التعليمية من 210 إلى 200 درجة، لاستيعاب المزيد من الطلاب.

المحافظ مع وكيل وزارة التربية والتعليم
المحافظ مع وكيل وزارة التربية والتعليم

 

وأوضح ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور، مع وجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوي في بعض المدارس، لضمان عدم حرمان أي طالب من استكمال مسيرته التعليمية.

درجات القبول الجديدة 
درجات القبول الجديدة 

 

تخفيض القبول بالتعليم الفني

وفي السياق نفسه، قرر المحافظ تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الفني وفصول الخدمات للتعليم الفني الصناعي والتجاري، لتتناسب مع رغبات الطلاب والطاقة الاستيعابية للمدارس.

