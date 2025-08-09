السبت 09 أغسطس 2025
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع دمياط

حملة لازالة الاشغالات
حملة لازالة الاشغالات بشوارع دمياط

انطلقت فرق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة سمير عتريس، في حملة موسعة أعادت الانضباط إلى شارعي "وزير" و"الجلاء"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة التصدي للتعديات على حرم الطريق العام.

 

 

حملة لازالة الاشغالات بشوارع دمياط
حملة لازالة الاشغالات بشوارع دمياط

 

مشهد حي من قلب الشارع


صوت معدات الرفع، وحركة الرجال الذين يعملون بلا توقف، والمارة الذين يقفون على جانبي الطريق يتابعون المشهد، كلها كانت علامات على أن يومًا مختلفًا يمر على المنطقة. الأكشاك والبسطات التي كانت تعيق المرور أُزيلت، والكراسي والطاولات التي احتلت الأرصفة تراجعت إلى داخل المحلات، ليفتح الطريق أمام المشاة والمركبات.

تحسن ملموس في المرور والمظهر الحضاري


عودة الأرصفة للمواطنين جعلت الحركة أكثر سهولة، والسيارات تسير بانسيابية أكبر بعد إزالة المعوقات. كما بدت الشوارع أكثر نظافة وجمالًا، في مشهد يعكس الحرص على أن تبقى دمياط مدينة منظمة وجذابة لزوارها وأهلها.

استمرار الحملات لضمان الانضباط


أكد رئيس الوحدة المحلية أن هذه الحملات مستمرة، وأن أي تعديات جديدة سيتم التعامل معها فورًا، حفاظًا على ما تحقق من انضباط ونظام داخل المدينة.

