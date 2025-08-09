حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع دمياط

انطلقت فرق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة سمير عتريس، في حملة موسعة أعادت الانضباط إلى شارعي "وزير" و"الجلاء"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة التصدي للتعديات على حرم الطريق العام.

حملة لازالة الاشغالات بشوارع دمياط

مشهد حي من قلب الشارع



صوت معدات الرفع، وحركة الرجال الذين يعملون بلا توقف، والمارة الذين يقفون على جانبي الطريق يتابعون المشهد، كلها كانت علامات على أن يومًا مختلفًا يمر على المنطقة. الأكشاك والبسطات التي كانت تعيق المرور أُزيلت، والكراسي والطاولات التي احتلت الأرصفة تراجعت إلى داخل المحلات، ليفتح الطريق أمام المشاة والمركبات.

تحسن ملموس في المرور والمظهر الحضاري



عودة الأرصفة للمواطنين جعلت الحركة أكثر سهولة، والسيارات تسير بانسيابية أكبر بعد إزالة المعوقات. كما بدت الشوارع أكثر نظافة وجمالًا، في مشهد يعكس الحرص على أن تبقى دمياط مدينة منظمة وجذابة لزوارها وأهلها.

استمرار الحملات لضمان الانضباط



أكد رئيس الوحدة المحلية أن هذه الحملات مستمرة، وأن أي تعديات جديدة سيتم التعامل معها فورًا، حفاظًا على ما تحقق من انضباط ونظام داخل المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.