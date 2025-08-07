الخميس 07 أغسطس 2025
استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بدمياط

رفعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط درجة الاستعداد القصوى لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، والمقررة في الفترة من السبت 9 أغسطس وحتى الخميس 14 أغسطس 2025، وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

تجهيز اللجان وتوفير أجواء آمنة للطلاب

وأكد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية أنهت كافة التجهيزات اللازمة لعقد الامتحانات، مشيرًا إلى أن جميع اللجان تم تجهيزها لاستقبال الطلاب في أجواء آمنة ومنظمة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوفير المقاعد والتباعد المناسب داخل اللجان.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي التور الثاني
متابعة ميدانية من المحافظ واستعداد كامل من الإدارات

وأشار وكيل الوزارة إلى المتابعة المستمرة من الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لكافة الترتيبات الخاصة بسير الامتحانات، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تربوية ملائمة تساعد الطلاب على التركيز والأداء الجيد.

غرف عمليات لمتابعة الامتحانات واستقبال شكاوى أولياء الأمور

وأوضح "عمارة" أن الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة أنهت جميع استعداداتها، وتم تشكيل غرف عمليات داخل كل إدارة تعليمية بالإضافة إلى غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، لتلقي الشكاوى والاستفسارات، وضمان التدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ خلال فترة الامتحانات.

