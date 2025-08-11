الإثنين 11 أغسطس 2025
نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة دراسة المشروعات الاستثمارية ببلقاس

لجنة لمعاينة أراضي
لجنة لمعاينة أراضي للاستثمار بالدقهلية، فيتو

 قامت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، بالمرور والمعاينة على الطبيعة لقطع الأراضي الأصول غير المستغلة بمراكز ومدن المحافظة، وقيامها اليوم بالمرور على مركز ومدينة بلقاس لوضع تصور مبدئي لاستغلال قطع الأراضي غير المستغلة فيها استثماريا، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

لجنة برئاسة نائب المحافظ لدراسة المشروعات الاستثمارية بمركز ومدينة بلقاس

 تكون من مهام اللجنة المُشكلة المرور على قطع الأراضي بعدد 8 وحدات محلية بمركز بلقاس، بالإضافة إلى مدينة بلقاس بـ 50 فرصة استثمارية، وذلك تمهيدا لطرحها للاستغلال والاستثمار على المستثمرين والخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار.

تضم اللجنة في عضويتها المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، وحضور وعضوية كل من غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، والدكتور ممدوح عبد الستار المنشاوي، والدكتور مصطفى منصور أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة من إدارات الشئون الهندسية، والتخطيط العمراني، والأملاك، والمتغيرات المكانية، ومعلومات شبكات المرافق، والاستثمار، والمختصين برئاسة المركز من إدارات الأملاك، والتنمية الاقتصادية، والتخطيط العمراني، والإدارة الهندسية.

