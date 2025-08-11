الإثنين 11 أغسطس 2025
حوادث

وفاة نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لمحافظة بني سويف

المستشار نادى عبد
المستشار نادى عبد اللطيف

 توفى المستشار نادي محمد عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لمحافظة بني سويف.

 

تقلد عدة مناصب بمجلس الدولة 

والراحل تقلد عدة مناصب بمجلس الدولة، ومشهود له بالنزاهة والكفاءة بين زملائه، والإخلاص في العمل والتفاني في الواجب الوظيفي.

 

ونعى مجلس الدولة الفقيد ويلهم أهله الصبر والسلوان.

