أخبار مصر

محافظة القاهرة تنتهي من تطوير نفق أبو حشيش

نفق أبو حشيش، فيتو
أنهت مديرية الطرق بمحافظة القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق أبو حشيش للمشاة والذي يربط بين شارعي لطفي السيد، ومصر للسودان بأحياء حدائق القبة والوايلي، وذلك فى إطار جهود المحافظة في رفع كفاءة الطرق والميادين العامة.

محافظة القاهرة تعلن الانتهاء من تطوير نفق القطامية

معالجة الصدأ الظاهر بالحديد، محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير كوبري مشاة وابور الثلج ببنها

تطوير نفق أبو حشيش

وشدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل حي والاستفادة من الاعتمادات المالية المُتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، والتركيز على المشروعات التي تحسن من جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

 



وشملت أعمال تطوير النفق التي قامت بها مديرية الطرق بالمحافظة رفع كفاءة الإنارة، والرصف، وتجديد نظام الكهرباء، ودهان حوائط النفق، وتجميله، وتجلية الحجر بالواجهات، كما تم تركيب الوزر، والسلالم الرخامية، ويسهل النفق عبور المواطنين الطريق أسفل خط السكة الحديد، ومترو الانفاق قبل محطة غمرة، بما يختصر مسافة السير.

