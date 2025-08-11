بعد تتويجه بكأس الدرع الخيرية، كريستال بالاس يتلقى صدمة من المحكمة الدولية

رفضت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” الاستئناف المقدم من قبل كريستال بالاس بشأن قرار هبوطه من الدوري الأوروبي إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

قرار محبط لكريستال بالاس

وجاء حكم المحكمة بعد تتويج كريستال بالاس بالأمس بكأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول وليؤكد على القرار الذي اتخذته UEFA، وكان الفريق قد تأهل للمسابقات الأوروبية لأول مرة بتاريخه بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، الأمر الذي أثار توقعات جماهيره بشكل كبير، ولكن مجريات الأمور تغيرت.



وتأهل كريستال بالاس جاء بعد انتصاره التاريخي على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن فرحته لم تدم طويلًا، إذ قررت UEFA استبعاد الفريق من البطولة بسبب الملكية المشتركة مع نادي ليون الفرنسي، مما أدى إلى انتقاله لمنافسات دوري المؤتمر الأوروبي، في قرار أغضب جماهير النادي وخلق جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

