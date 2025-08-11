الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد تتويجه بكأس الدرع الخيرية، كريستال بالاس يتلقى صدمة من المحكمة الدولية

كريستال بالاس
كريستال بالاس

رفضت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” الاستئناف المقدم من قبل كريستال بالاس بشأن قرار هبوطه من الدوري الأوروبي إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

قرار محبط لكريستال بالاس 

وجاء حكم المحكمة بعد تتويج كريستال بالاس بالأمس بكأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول وليؤكد على القرار الذي اتخذته UEFA، وكان الفريق قد تأهل للمسابقات الأوروبية لأول مرة بتاريخه بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، الأمر الذي أثار توقعات جماهيره بشكل كبير، ولكن مجريات الأمور تغيرت.


وتأهل كريستال بالاس جاء بعد انتصاره التاريخي على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن فرحته لم تدم طويلًا، إذ قررت UEFA استبعاد الفريق من البطولة بسبب الملكية المشتركة مع نادي ليون الفرنسي، مما أدى إلى انتقاله لمنافسات دوري المؤتمر الأوروبي، في قرار أغضب جماهير النادي وخلق جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحكيم الرياضي المحكمة الدولية الدورى الأوروبي دوري المؤتمر الاوروبي كاس الدرع الخيرية محكمة التحكيم الرياضي نهائي كاس الاتحاد الانجليزي

مواد متعلقة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهاميتون في الدوري الإنجليزي

برشلونة يكتسح كومو بخماسية ويتوج بكأس خوان جامبر

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

بقيادة محمد صلاح، وصول ليفربول لملعب ويمبلي قبل لقاء الدرع الخيرية (فيديو)

الأكثر قراءة

السيسي يصدق على قانون جديد

محامي ابنة مبارك المزعومة يكشف سر عدم حضورها جلسة محاكمتها

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

موعد بدء التسجيل بجامعة القاهرة الأهلية، والمصروفات الدراسية وتنسيق الكليات 2025

نقابة المعلمين بعد واقعة محافظ المنيا: تقدير جهود المعلم واجب وطني ومجتمعي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads