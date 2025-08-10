بقيادة محمد صلاح، وصول ليفربول لملعب ويمبلي قبل لقاء الدرع الخيرية (فيديو)

وصل فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لملعب ويمبلي لمواجهة كريستال بالاس، اليوم الأحد، في نهائي كأس الدرع الخيرية.

إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح

وينتظر الفرعون المصري محمد صلاح إنجازا جديدا في حالة تحقيق اللقب مع ليفربول، حيث سيصل نجم مصر للبطولة رقم 10 بقميص الريدز بعد تحقيق 9 ألقاب من قبل.

A morning walk around Wembley 🏟️ pic.twitter.com/hurr2slNET — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2025

كما سيعادل رقم مواطنه محمد النني لاعب وسط أرسنال السابق الذي حقق البطولة مرتين.

وتوج صلاح باللقب في 2023 على حساب مانشستر سيتي، بينما حصد النني اللقب في 2017 و2020.

وتقام بطولة كأس الدرع الخيرية بين ليفربول، بصفته بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في كأس الدرع الخيرية في تمام الساعة 5 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

تذاع مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم في كأس الدرع الخيرية عبر قناة beIN SPORTS 1.

وحصد نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي 2024/ 25، في بداية عهد المدرب آرني سلوت، في حين أن كريستال بالاس حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز في نهائي البطولة على مانشستر سيتي، بهدف دون رد.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق كأس الدرع الخيرية اليوم من أجل الحصول على دفعة قوية قبل بداية حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، حيث سيخوض المباراة الافتتاحية يوم الجمعة المقبل ضد بورنموث.

