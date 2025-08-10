الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

ليفربول
ليفربول

كشف المدير الفني لفريق ليفربول، ارني سلوت، عن تشكيل فريقه بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره كريستال بالاس، اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي" في نهائي كأس الدرع الخيرية.

 

تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

وتقام بطولة كأس الدرع الخيرية  بين ليفربول، بصفته بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

وحصد نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي 2024/25، في بداية عهد المدرب آرني سلوت، في حين أن كريستال بالاس حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز في نهائي البطولة على مانشستر سيتي، بهدف دون رد.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق كأس الدرع الخيرية اليوم من أجل الحصول على دفعة قوية قبل بداية حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، حيث سيخوض المباراة الافتتاحية يوم الجمعة المقبل ضد بورنموث.

 

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية


تنطلق  مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في كأس الدرع الخيرية في تمام الساعة 5 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية


تذاع  مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس اليوم في كأس الدرع الخيرية عبر قناة beIN SPORTS 1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي الممتاز المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس كاس الدرع الخيرية كأس الاتحاد الإنجليزي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول أمام كريستال بالاس

مواد متعلقة

اختيار نجم ليفربول أفضل لاعب في ألمانيا

بقيادة محمد صلاح، وصول ليفربول لملعب ويمبلي قبل لقاء الدرع الخيرية (فيديو)

مباراة صعبة، مدرب ليفربول يتحدث عن مواجهة كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية

أول تعليق من أشرف حكيمي على تورطه في تهم اغتصاب

الأكثر قراءة

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

أول تحرك من الأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك علي زيزو

مصرع اثنين وإصابة 7 في انقلاب سيارة ودهس مواطنين بكورنيش الإسكندرية

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر الموقع الإلكتروني

البلوجر أوتاكا عن اتهامه بغسيل الأموال: فلوسي حلالي

البلوجر نعمة: "زوجي طردني بعد عِشرة سنين والفيديوهات لتوفير لقمة عيشي"

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads