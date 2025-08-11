الإثنين 11 أغسطس 2025
مسيرة في تركيا تطالب بفتح ممر إنساني لدخول المساعدات إلى غزة

علم تركيا،فيتو
علم تركيا،فيتو

 نظمت مسيرة شعبية في العاصمة التركية أنقرة تطالب بفتح ممر إنساني لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.
 

وقبل وقت سابق تجمع عشرات الطلاب والمتظاهرين أمام جامعة جورج تاون في العاصمة واشنطن، للاحتجاج على الحرب في غزة.

ورفع الطلاب شعارات تطالب بوقف إطلاق النار وتندد بالمعاناة الإنسانية في غزة.

وانتقد ممثلون عن منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" ما وصفوه بالإجراءات القمعية من إدارة الجامعة ضد الطلاب الفلسطينيين المشاركين في الاحتجاجات، حيث تم اتهامهم بانتهاك قواعد سلوك الطلاب داخل الحرم الجامعي.

يأتي هذا الاحتجاج في ظل عودة النشاطات الاحتجاجية إلى الجامعات الأمريكية مع بدء العام الدراسي الجديد بعد توقفها خلال الصيف.

وعادت الاحتجاجات الطلابية الأسبوع الماضي لحرم جامعة كولومبيا في نيويورك الذي كان مركز حركة مظاهرات مناصرة للفلسطينيين انتقلت إلى جامعات حول العالم خلال الربيع.

