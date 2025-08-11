الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس: أنس الشريف أيقونة الحقيقة وشاهد المجاعة في غزة

أنس الشريف، فيتو
أنس الشريف، فيتو

أعرب عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" عزت الرشق عن تعازيه في اغتيال الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع ومصوريهما، إثر غارة إسرائيلية استهدفتهم في مدينة غزة.

وقال الرشق: "تقبل الله الشاهد الشهيد أنس الشريف ورفاقه محمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة ومحمد نوفل، الذين بلّغوا الرسالة ونقلوا المعاناة ووحشية العدو بالصوت والصورة وأدوا أمانة الكلمة ودفعوا دماءهم ثمنا لنقل الحقيقة".

وأضاف: "منذ احتلال فلسطين، والحركة الصحفية الفلسطينية تسجل حضورها في صفوف النضال المتقدمة، وفي ميادين القتال ومواكب الشهداء الأبرار، من غسان كنفاني وكمال عدوان وكمال ناصر وشيرين أبو عاقلة وغيرهم الكثير من حراس الحقيقة الفلسطينية".

وأكد الرشق: "سنفتقد صوتك يا أنس وسنفتقد تغطياتك وصورك وتغطيات وصور زملائك الذين استشهدوا جراء جريمة صهيونية موصوفة، سنفتقدك يوم يهزم عدونا، عدو الإنسانية والحقيقة، أما اسمك وذكرك وذكراك فستبقى حاضرة بقوة، منذ الآن وحتى تحرير الأقصى".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تعليقا على عملية الاغتيال: "الاحتلال "الإسرائيلي" يغتال خمسة صحفيين بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع مراسلا قناة الجزيرة بقصف مباشر لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في غزة".

ودان المكتب بـ"أشد العبارات الجريمة الوحشية البشعة والمروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" باغتيال خمسة من الصحفيين عقب قصف مباشر لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة".

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي: "تمت عملية الاغتيال مع سبق الإصرار والترصد بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر لخيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وقد أسفرت هذه الجريمة النكراء أيضا عن إصابة عدد من الزملاء الصحفيين الآخرين".

وأضاف: "باغتيال الاحتلال للزملاء الصحفيين الخمسة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال في قطاع غزة خلال الإبادة الجماعية وحتى الآن إلى 237 صحفيًا شهيدا".

واعتبر المكتب أن "استهداف طائرات الاحتلال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية، وهي تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في قطاع غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس انس الشريف محمد قريقع مدينة غزة الحركة الصحفية الفلسطينية الجزيرة

مواد متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على خيمة الصحفيين في غزة لـ 5 شهداء (فيديو)

استشهاد مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع في غزة

نتنياهو يزعم: شروط حماس للتوصل إلى اتفاق في غزة "استسلام" ولن نقبلها

عائلات المحتجزين في غزة يوجهون طلبا لـ نتنياهو

الأكثر قراءة

تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق حتى نهاية الأسبوع

فنان شهير يتهم فتاة بالتحرش به والإساءة لزوجته وفريق بحث لضبطها

أول إجراء من الداخلية السورية على فيديو الإعدام الجماعي بمسشفى السويداء

كيف تفاعلت لارا ترامب مع محمد رمضان عقب إعلان الأخير عن مفاجأة بينهما؟

حماس: أنس الشريف أيقونة الحقيقة وشاهد المجاعة في غزة

ارتفاع الطماطم والليمون والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

4 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

ردًا على «طلوع الفجر»، إيران تجري مناورات جوية وترفع حالة التأهب

خدمات

المزيد

ارتفاع الطماطم والليمون والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

ضوابط التظلم لاستئناف صرف الدعم النقدي

أسعار سيارات نيسان سنترا خلال شهر أغسطس

4 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads