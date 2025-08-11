سيناتور أمريكي يهاجم الاحتلال: نتنياهو مجرم حرب وما يفعله في غزة مذبحة

وصف السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بأنه مجرم حرب، معتبرا أن ما تفعله الحكومة الإسرائيلية في غزة هو مذبحة.

وقال بيرني ساندرز في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، إنه "كان لإسرائيل الحق، في الدفاع عن نفسها من الهجوم المروع الذي شنته حماس، لكن ما فعلته منذ ذلك الحين هو شن حرب على الشعب الفلسطيني بأكمله. هناك الآن حوالي 60 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن. هناك 18 ألف طفل قتلوا، و3 آلاف طفل بتر أحد أطرافهم. والآن، علاوة على كل هذا الدمار، الدمار البشري، التدمير الهائل لمساكنهم، مدارسهم، جامعاتهم، أنظمتهم الصحية، وفوق كل ذلك، ما يفعله نتنياهو هو فرض حصار يمنع دخول الغذاء، والناس يموتون جوعا".

وكشف ساندرز أنه قدم قرارا، قبل أسبوعين، حصل على 27 صوتا من الديمقراطيين لوقف وصول الأسلحة العسكرية إلى غزة، دون أي دعم من الجمهوريين، وقال: "رغم ذلك، أعتقد أن الجمهوريين على مستوى القاعدة الشعبية يدركون أيضا أن تقديم مليارات الدولارات لحكومة تجوع الأطفال ليس فكرة جيدة".

واعتبر أن "حماس لا تتحمل المسئولية عن تجويع الناس، لكن آمل بالتأكيد ألا يكون لها مستقبل في غزة أو فلسطين الجديدة"، وفق تعبيره.

وقال ساندرز: إن "ما يحدث الآن في غزة هو مذبحة، الخطأ الآن يقع بنسبة 100% على حكومة نتنياهو التي شنت حربا شاملة وارتكبت جرائم حرب. إنها جرائم حرب. نتنياهو مجرم حرب، تماما كما أن رئيس حماس مجرم حرب، ويجب ألا تمول ضرائب الولايات المتحدة نتنياهو".

وختم ساندرز بالقول: إن "ما فعله نتنياهو الآن، وما فعلته الحكومة الإسرائيلية، هو أنها أصبحت دولة منبوذة".

