موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

يزداد البحث من قبل الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025.

وبشأن موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025، كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد المولد النبوى الشريف حيث من المتوقع أن يكون يوم الخميس 12 ربيع الأول الموافق 4 سبتمبر 2025.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025

وبحسب ما جاء في أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 سيوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وهو ما يصادف 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، لتكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت يحصل الموظفين على 3 أيام متتالية.

وتعتبر إجازة المولد النبوي الشريف لعام الجاري 2025،إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص، تطبيقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي ينص بوضوح على منح العامل إجازة مدفوعة الأجر في جميع العطلات الرسمية المقررة بقرارات من رئيس مجلس الوزراء.

وتلزم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى الجهات الخاصة الخاضعة لقانون العمل، بمنح العاملين هذا اليوم عطلة رسمية دون أي خصومات من المرتب أو المساس بحقوقهم المادية.

ويولد هلال شهر ربيع الأول مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:8 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 صفر الموافق 23 أغسطس.

ويبقى الهلال فى سماء مكة المكرمة لمدة 15 دقيقة وفى سماء القاهرة لمدة 15 دقيقة وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية ويبقى الهلال فى سمائها لمدة تتراوح من 15:16 دقيقة وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية ويبقى فى سماء المدن والعواصم الإسلامية بعد غروب شمس الرؤية لمدة تتراوح من 12: 22 دقيقة.

وبذلك تكون غرة شهر ربيع الأول يوم الأحد 24 أغسطس.

مواعيد الإجازات الرسمية في مصر المتبقية لعام 2025

كما أن مواعيد الإجازات الرسمية في مصر المتبقية لعام 2025 وفقا للأجندة السنوية، كالتالي:

الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

الإثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

