بعد انتهاء إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص يزداد البحث عن، موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2025 للموظفين.

ومن خلال السطور التالية نستعرض تفاصيل، موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2025 للموظفين

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2025 للموظفين

وعن موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2025 للموظفين، يعتبر الأربعاء 23 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص، تطبيقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي ينص بوضوح على منح العامل إجازة مدفوعة الأجر في جميع العطلات الرسمية المقررة بقرارات من رئيس مجلس الوزراء.

وتلزم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى الجهات الخاصة الخاضعة لقانون العمل، بمنح العاملين هذا اليوم عطلة رسمية دون أي خصومات من المرتب أو المساس بحقوقهم المادية.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بترحيل إجازة ثورة 23 يوليو 2025 يوم الخميس بدل من يوم الاربعاء.

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل يوم 23 يوليو إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، ولكن بشرطين أساسيين:

منح العامل أجرًا مضاعفًا عن هذا اليوم، أي ضعف الأجر اليومي المتفق عليه.

أو منح العامل يوم إجازة بديل آخر، يتم تحديده لاحقًا بالاتفاق بين الطرفين.

هذا يضمن للعامل الحق الكامل في الاستفادة من الإجازة سواء عبر الراحة أو التعويض المالي العادل.

عدد إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025

وتشمل عدد إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025 ما يلي:

الخميس 3 يوليو 2025: إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الجمعة 4 يوليو 2025: عطلة أسبوعية.

السبت 5 يوليو 2025: عطلة أسبوعية.

الجمعة 11 يوليو 2025: عطلة أسبوعية.

السبت 12 يوليو 2025: عطلة أسبوعية.

الجمعة 18 يوليو 2025: عطلة أسبوعية.

السبت 19 يوليو 2025: عطلة أسبوعية.

الأربعاء 23 يوليو 2025: إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

الجمعة 25 يوليو 2025: عطلة أسبوعية.

السبت 26 يوليو 2025: عطلة أسبوعية

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2025 للموظفين، فيتو

مواعيد الإجازات الرسمية في مصر المتبقية لعام 2025

كما ان مواعيد الإجازات الرسمية في مصر المتبقية لعام 2025 وفقا للأجندة السنوية، كالتالي:

الخميس 3 يوليو: ذكرى 30 يونيو.

الأربعاء 23 يوليو: ثورة 23 يوليو.

السبت 6 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

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