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موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

المولد النبوي الشريف،
المولد النبوي الشريف، فيتو

يزداد البحث من قبل الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض تفاصيل، موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025:

وبشأن موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025، وبحسب ما جاء في أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 سيوافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، وهو ما يصادف 12 ربيع الأول 1447 هجريًا، لتكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت يحصل الموظفين على 3 أيام متتالية.

 

موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025

وفقا للحسابات الفلكية، من المقرر أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف لعام الجاري 2025 يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025.

 

وتعتبر إجازة المولد النبوي الشريف لعام الجاري 2025،إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص، تطبيقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي ينص بوضوح على منح العامل إجازة مدفوعة الأجر في جميع العطلات الرسمية المقررة بقرارات من رئيس مجلس الوزراء.

وتلزم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى الجهات الخاصة الخاضعة لقانون العمل، بمنح العاملين هذا اليوم عطلة رسمية دون أي خصومات من المرتب أو المساس بحقوقهم المادية.

 

إجازات الموظفين المتبقية في شهر يوليو 2025

وتشمل عدد إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025 ما يلي:
السبت 19 يوليو 2025: عطلة أسبوعية.
الأربعاء 23 يوليو 2025: إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.
الجمعة 25 يوليو 2025: عطلة أسبوعية.
السبت 26 يوليو 2025: عطلة أسبوعية.

 

مواعيد الإجازات الرسمية في مصر المتبقية لعام 2025

كما أن  مواعيد الإجازات الرسمية في مصر المتبقية لعام 2025 وفقا للأجندة السنوية، كالتالي:

الخميس 24 يوليو: ثورة 23 يوليو.

الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

الاثنين 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

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