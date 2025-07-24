البحوث الفلكية: السبت المقبل غرة شهر صفر

كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، ظروف رؤية هلال صفر، حيث يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 10:12 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 محرم الموافق 24 يوليو.



ويلاحظ أن الهلال لن يكون قد ولد بعد غروب شمس يوم الرؤية فيالقاهرة والعواصم العربية والإسلامية.

غرة شهر صفر

ويلاحظ مكوث الهلال فوق الأفق بعد غروب شمس يوم الرؤية فى بعض بلدان العواصم العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم،حيث يغرب الهلال بعد غروب شمس يوم الرؤية ولا يعتد بفترة المكث للاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

وبذلك تكون غرة شهر صفر يوم السبت 26 يوليو ويكون الجمعة هو المتمم لشهر محرم.

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