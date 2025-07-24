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أخبار مصر

البحوث الفلكية: السبت المقبل غرة شهر صفر

هلال صفر، فيتو
هلال صفر، فيتو

كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، ظروف رؤية هلال صفر، حيث يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 10:12 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 محرم الموافق 24 يوليو.

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اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريا وتحدد موعد عيد الأضحى


ويلاحظ أن الهلال لن يكون قد ولد بعد غروب شمس يوم الرؤية فيالقاهرة والعواصم العربية والإسلامية.

غرة شهر صفر

ويلاحظ مكوث الهلال فوق الأفق بعد غروب شمس يوم الرؤية فى بعض بلدان العواصم العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم،حيث يغرب الهلال بعد غروب شمس يوم الرؤية ولا يعتد بفترة المكث للاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

وبذلك تكون غرة شهر صفر يوم السبت 26 يوليو ويكون الجمعة هو المتمم لشهر محرم.   

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