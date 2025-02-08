إجازات الموظفين في رمضان 2025، جدول العطلات الرسمية خلال شهر الصوم

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025 يزداد البحث من قِبَل الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة حول، إجازات الموظفين في شهر رمضان لعام 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، إجازات الموظفين في شهر رمضان لعام 2025.

إجازات الموظفين في شهر رمضان لعام 2025

وحول إجازات الموظفين في شهر رمضان لعام 2025، تتضمن ما يلي:

السبت 1 مارس: أول أيام شهر رمضان

الجمعة 7 مارس: سابع أيام شهر رمضان

السبت 8 مارس: ثامن أيام شهر رمضان

الجمعة 14 مارس: اليوم الرابع عشر من شهر رمضان

السبت 15 مارس: اليوم الخامس عشر من شهر رمضان

الجمعة 21 مارس: اليوم الواحد والعشرون من شهر رمضان

السبت 22 مارس: اليوم الثاني والعشرون من شهر رمضان

الجمعة 28 مارس: اليوم الثامن والعشرون من شهر رمضان

السبت 29 مارس: اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان

وبشأن إجازات الموظفين في شهر رمضان لعام 2025، أعلنت الجريدة الرسمية عن الإجازات الرسمية المقررة لعام 2025، وقد بدأت الإجازات مع عيد الميلاد المجيد في 7 يناير، ثم تلتها إجازة عيد الشرطة في 25 يناير.

موعد أول إجازة رسمية في شهر رمضان ستكون في عيد الفطر المبارك

أما أول إجازة رسمية في شهر رمضان ستكون في عيد الفطر المبارك، الذي سيصادف 30 مارس 2025، ولذلك لن يحصل الموظفون على إجازات رسمية أخرى حتى انتهاء شهر رمضان المبارك.

أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025

كشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام إجازات المدارس والجامعات خلال العام الدراسي، وتتضمن:

- إجازة 7 يناير (الثلاثاء 7 يناير 2025).

- إجازة 25 يناير (السبت 25 يناير).

- إجازة منتصف العام الدراسي الجديد وتبدأ من الأحد 26 يناير.

- 4 أيام إجازة بمناسبة عيد الفطر (الإثنين 31 مارس حتى الخميس 3 أبريل 2025

- إجازة شم النسيم (الإثنين 21 أبريل 2025).

- إجازة عيد تحرير سيناء (الجمعة 25 أبريل 2025).

- إجازة عيد العمال (الخميس 1 مايو 2025).

- إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى (الجمعة 6 يونيو، وقفة عرفات، حتى يوم الخميس 12 يونيو).

- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

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