خارج الحدود

نتنياهو يزعم: شروط حماس للتوصل إلى اتفاق في غزة "استسلام" ولن نقبلها

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الشروط التي طرحتها حركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق تعتبر بمثابة "شروط استسلام"، مؤكدًا رفض حكومته القاطع لها.

القضاء على حماس شرط أساسي

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لم تحقق النصر بعد، مشددًا على أن القضاء الكامل على حركة حماس يُعد شرطًا أساسيًا للحفاظ على ما وصفه بـ"مستقبل إسرائيل وأمنها".

استمرار العمليات العسكرية

وأوضح أن العمليات العسكرية في قطاع غزة ستستمر حتى تحقيق الأهداف المعلنة، وفي مقدمتها تدمير البنية العسكرية لحماس ومنعها من العودة إلى السلطة في القطاع.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن تصريحات نتنياهو محاولة مفضوحة لتبرئة كيانه وجيشه من جرائم الإبادة والتجويع الموثقة دوليا.

وأضافت حركة حماس، إن نتنياهو يوظف ملف الأسرى لتبرير العدوان رغم قتله العشرات منهم وانقلابه على اتفاقات التبادل.

