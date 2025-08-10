الأحد 10 أغسطس 2025
إمام عاشور يقترب من التواجد على دكة بدلاء الأهلي أمام فاركو

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي  أحمد شوبير، عبر قناة الأهلي، أن هناك احتمالية لتواجد إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، على مقاعد البدلاء في مواجهة فاركو المقبلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح شوبير أن الجهاز الفني قد يفضل تجهيز اللاعب بشكل أكبر للمشاركة في مباراة المحلة في الجولة الرابعة من البطولة، وذلك وفقا لمدى جاهزيته الفنية والبدنية خلال الأيام المقبلة.

ويواصل إمام عاشور برنامجه التأهيلي للعودة للمشاركة مع الأهلي بعد تعرضه للإصابة بكسر في الترقوة. 

وكان  النادي الأهلي تعادل مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

وتقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في تمام التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

