الأهلي ينعى والد العامري فاروق

فاروق العامري
فاروق العامري

نعي الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، فاروق العامري، "والد المرحوم العامري فاروق، نائب رئيس النادي"، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

 

وتوفي منذ قليل فاروق العامري، والد وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي السابق الراحل العامري فاروق.

وكتب نجله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك": "ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي الرجل والأب والقدوة فاروق العامري".

وأضاف: "صلاة الجنازة تقام غدا بعد صلاة الظهر.. من مسجد الشرطة ٦ أكتوبر".

جدير بالذكر، أن العامري فاروق فارق الحياة، مطلع العام الماضي، بعد صراع مع المرض.

