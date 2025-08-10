الأحد 10 أغسطس 2025
خارج الحدود

نتنياهو: مصرون على إنهاء الحرب بالانتصار والجيش يسيطر على مدينة غزة

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تمسكه بإنهاء الحرب في قطاع غزة بتحقيق "انتصار كامل"، مؤكدًا أنه أصدر أوامر للجيش بالسيطرة على ما تبقى من معاقل حركة حماس في مدينة غزة.

السيطرة على معظم أراضي غزة

وقال نتنياهو إن قوات الاحتلال سيطرت على معظم الأراضي في القطاع، ودمرت البنية التحتية وأدوات الإنتاج والتصنيع التابعة لحماس، مشددًا على أن العمليات العسكرية الجارية ستؤدي إلى تدمير الحركة بشكل كامل.

تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين

أكد أن تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة كان مرتبطًا بتقديم تنازلات، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية ساهمت في هذا الملف، مضيفًا أن هناك خططًا لتنفيذ عمليات خاصة لتحرير من تبقى من المحتجزين.

احتلال مناطق مدنية

واعترف نتنياهو بأن قواته احتلت مناطق مدنية مأهولة في القطاع، مؤكدًا أن هذه التحركات تأتي في إطار خطط عسكرية موسعة لتحقيق أهداف الحرب.

نتنياهو حرب غزة غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي جيش الإحتلال الإسرائيلي مدينة غزة

