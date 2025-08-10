الأحد 10 أغسطس 2025
عائلات المحتجزين في غزة يوجهون طلبا لـ نتنياهو

عائلات الأسرى
طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان التزامه بإعادة المختطفين وإنهاء الحرب باتفاق شامل.

نتنياهو يزعم: لا أريد إطالة الحرب وأريد إنهاءها

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد أن الدمار في غزة سببه  تفخيخ حماس الكثير من المباني.

وادعى نتنياهو: هدفنا هو إخراج جميع "الرهائن" الأحياء منهم والأموات من قطاع غزة وسوف نستعيد "الرهائن" الأحياء خلال تطويقنا لحركة حماس ولا يمكنني الخوض في التفاصيل.

 

وواصل نتنياهو مزاعمه: لا يمكننا استعادة "الرهائن" إذا لم نتحرك ونتجه نحو تحريرهم، ولا أريد إطالة الحرب وأريد إنهاءها وهدف إسرائيل ليس احتلال غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت  مصادر  طبية في مستشفيات غزة،  سقوط  36 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وكانت أفادت مصادر طبية بغزة، بإستشهاد 6 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع صبيحة اليوم الأحد.

وفيات التجويع في غزة ترتفع

في غضون ذلك، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الخميس الماضي: إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

الاسري الإسرائيليين رئيس الوزراء الإسرائيلي غزة حماس

