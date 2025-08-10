نتنياهو يزعم: لا أريد إطالة أمد الحرب في غزة ولا نسعى لاحتلالها

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد أن الدمار في غزة سببه تفخيخ حماس الكثير من المباني.

نتنياهو يزعم: لا أريد إطالة الحرب وأريد إنهاءها

وادعى نتنياهو: هدفنا هو إخراج جميع "الرهائن" الأحياء منهم والأموات من قطاع غزة وسوف نستعيد "الرهائن" الأحياء خلال تطويقنا لحركة حماس ولا يمكنني الخوض في التفاصيل.

وواصل نتنياهو مزاعمه: لا يمكننا استعادة "الرهائن" إذا لم نتحرك ونتجه نحو تحريرهم، ولا أريد إطالة الحرب وأريد إنهاءها وهدف إسرائيل ليس احتلال غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت مصادر طبية في مستشفيات غزة، سقوط 36 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وكانت أفادت مصادر طبية بغزة، بإستشهاد 6 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع صبيحة اليوم الأحد.

وفيات التجويع في غزة ترتفع

في غضون ذلك، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الخميس الماضي: إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

