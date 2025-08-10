البيتكوين تقترب من 120 ألف دولار وسط تحسن معنويات السوق وتفاؤل المستثمرين

ارتفع سعر البيتكوين بشكل كبير، اليوم الأحد، مسجلا ارتفاعا جديدا حيث يقترب من 120 ألف دولار، وتجاوزت العملة المشفرة مبلغ 119 ألف دولار مرتفعة بأكثر من 2%.

ارتفاع البيتكوين بشكل كبير

وارتفعت رائدة العملات المشفرة بنسبة تقارب 4% خلال الأيام السبعة الماضية، ويعكس هذا الاتجاه تحسنا في معنويات السوق وتفاؤلا متزايدا بين المستثمرين، بحسب شبكة CNBC عربية.

مع تزايد الزخم، تشير المؤشرات الرئيسية على السلسلة إلى إمكانية ارتفاع مستدام في جلسات التداول القادمة.

يأتي ذلك، بعد أن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوقيع أمر تنفيذي يسمح لصناديق التقاعد من فئة 401 (k) بالاستثمار في الأصول البديلة، بما في ذلك الأسهم الخاصة، والعقارات، والعملات الرقمية.

ومن العوامل المساعدة لتألق العملات المشفرة، يقوم معدنو البيتكوين بتجميع عملات البيتكوين، حيث وصلت احتياطياتهم إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 1.8 مليون بيتكوين، مع انخفاض بنسبة 10% في تدفقات المعدنين إلى منصات التداول.

عاد الطلب المؤسسي مع وصول تدفقات صناديق بتكوين المتداولة الفورية إلى 247 مليون دولار الأسبوع الماضي، مما يدعم احتمال ارتفاع سعر البيتكوين إلى ما يزيد عن 120.000 دولار.

يتجدد اهتمام المؤسسات بالشراء مما يغير في توجه السوق نحو البتكوين. ولا يزال المستثمرون المؤسسيون واثقين من أن العملة ستواصل مكاسبها، ويزيدون من استثماراتهم المباشرة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة.

يعزز هذا المزيج من الطلب المؤسسي المتجدد وثقة شركات التعدين احتمال عودة البتكوين على المدى القريب إلى ما يزيد عن 120.000 دولار، وفق كوين ديسك.

عوامل التحسن في قطاع العملات المشفرة

ومن عوامل التحسن في قطاع العملات المشفرة، ارتفع سهم مايكروستراتيجي خلال الأسبوع مع تعافي الأسواق من انخفاض يوم الجمعة، واستحواذ أكبر شركة في العالم مالكة لعملة بتكوين على المزيد من "الذهب الرقمي".

وأفادت الشركة، التي تعمل تحت اسم "ستراتيجي"، في إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنها اشترت 21,021 بيتكوين مقابل 2.46 مليار دولار، أي ما يعادل 117.256 دولارا أمريكيا للوحدة، خلال الفترة من 28 يوليو إلى 3 أغسطس.

وكانت هذه الصفقة الأخيرة من أكبر صفقات "ستراتيجي" منذ أن بدأت الشركة بشراء العملات المشفرة نهاية عام 2020.

وأجرت "استراتيجي" أكبر صفقة شراء لها على الإطلاق في نوفمبر 2024، حيث اشترت 55.500 بيتكوين مقابل حوالي 5.4 مليار دولار، أي ما يعادل 97,862 دولارا أمريكيا للوحدة.

وحتى يوم الأحد، بلغ إجمالي ما تملكه الشركة 628.791 بيتكوين، بقيمة 46.08 مليار دولار امريكي تقريبا، وتقدر قيمة ممتلكات "استراتيجي" بأكثر من 72.5 مليار دولار أمريكي، بناء على أسعار السوق الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.