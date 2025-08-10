الأحد 10 أغسطس 2025
محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات المرورية لضبط المركبات المخالفة

الاسكندريه
الاسكندريه

 وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات مشتركة بين جميع الجهات التنفيذية المعنية للحد من العشوائية المرورية وضبط المركبات المخالفة وإحكام الرقابة على الحالة المرورية بالمدينة.

يأتى ذلك استمرارًا للحملات المرورية وفي إطار حرص محافظة الإسكندرية بجميع أجهزتها على ضبط الشارع وفرض هيبة الدولة والحد من العشوائية المرورية.

وفي هذا الصدد؛ واصلت إدارة المرور حملاتها المكثفة لضبط المركبات المخالفة بالشارع السكندري حيث شنت إدارة المرور هذه حملات لضبط المركبات المخالفة وذلك بالأماكن التي كثرت منها شكاوى المواطنين؛ مثل: شارع ونجت، والعجمي، وشارع ٤٥، والمنارة، هذا بالإضافة إلى تواجد فرق عمل من إدارة المرور منتشرة بالشوارع للحد من ظاهرة عشوائية سير المركبات.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية منعقدة على مدار الساعة.

