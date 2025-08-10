"تعليم الإسكندرية" تكرم المشاركين في فعاليات العيد القومى للمحافظة

كرم الدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عدد من مديرى مدارس التعليم الفنى وموجهى التخصصات الفنية المختلفة والتى شاركت خلال فعاليات العيد القومى للإسكندرية وإقامة المعارض وملتقيات التوظيف لآلاف الخريجين، ودعم وتنفيذ برامج الأنشطة الصيفية والمدرسية والخدمية المختلفة والتصنيع والإنتاج خلال العام الدراسى.

وذلك بحضور المهندسة أمل حسان مدير التعليم الفني.

وأكد مدير مديرية التعليم على دعم الدولة والتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية تطوير مستمر فى ملف التعليم الفنى بمصر ومدارسه المختلفة الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية وكذلك مدارس التعليم الفنى والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجية التطبيقية الحديثة والمتطورة والتوسع بها من أجل تشجيع كافة الطلاب وخريجى التعليم الفنى على الاتجاه مباشرة إلى سوق العمل والتصنيع والإنتاج بمختلف المصانع والشركات وبالمطاعم والفنادق وأعمال السياحة والتسوق وكذلك من خلال تحفيز أبناءنا على مواكبة مهن سوق العمل المطلوبة والمتوفرة وعددها ١٠٦ مهن فى كافة التخصصات والتى تتطلب تلك الفئة الفنية المؤهلة والماهرة من طلاب وخريجى مدارس التعليم الفنى بالإسكندرية .

