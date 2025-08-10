الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"تعليم الإسكندرية" تكرم المشاركين في فعاليات العيد القومى للمحافظة

الاسكندريه
الاسكندريه

كرم الدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عدد من مديرى مدارس التعليم الفنى وموجهى التخصصات الفنية المختلفة والتى شاركت خلال فعاليات العيد القومى للإسكندرية وإقامة المعارض وملتقيات التوظيف لآلاف الخريجين، ودعم وتنفيذ برامج الأنشطة الصيفية والمدرسية والخدمية المختلفة والتصنيع والإنتاج خلال العام الدراسى.

 

رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل

رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية

وذلك بحضور المهندسة أمل حسان مدير التعليم الفني.

وأكد مدير مديرية التعليم على دعم الدولة والتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية تطوير مستمر فى ملف التعليم الفنى بمصر ومدارسه المختلفة الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية وكذلك مدارس التعليم الفنى والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجية التطبيقية الحديثة والمتطورة والتوسع بها من أجل تشجيع كافة الطلاب وخريجى التعليم الفنى على الاتجاه مباشرة إلى سوق العمل والتصنيع والإنتاج بمختلف المصانع والشركات وبالمطاعم والفنادق وأعمال السياحة والتسوق وكذلك من خلال تحفيز أبناءنا على مواكبة مهن سوق العمل المطلوبة والمتوفرة وعددها ١٠٦ مهن فى كافة التخصصات والتى تتطلب تلك الفئة الفنية المؤهلة والماهرة من طلاب وخريجى مدارس التعليم الفنى بالإسكندرية  .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية التربية والتعليم الدكتور عربي ابو زيد العيد القومي

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل

رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية

البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم

الأكثر قراءة

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

ليفربول يتقدم على كريستال بالاس 2-1 في الشوط الأول

السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

الحكومة تضع اللمسات النهائية على المشروع الأضخم في قلب القاهرة

خدمات

المزيد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads