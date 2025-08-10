الأحد 10 أغسطس 2025
أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 175 بالجريدة الرسمية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 175، الصادر في 10 أغسطس 2025، الصادر في 10 أغسطس 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظات القليوبية وكفر الشيخ.
-قرارات وزارة الداخلية بشأن رد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا. والأذن لـ 21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وإبعاد محمد إسماعيل زيدان ومحمود قاسم عكورة، سوريي الجنسية، ونجاة نافذ محمد حسن، فلسطينية الجنسية، وشادية الوسيلة بابكر النور، سودانية، وأثنين من أوزباكستان، و5 من بنجلاديش عن البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. 
قرار محافظة الدقهلية بتعديل المخطط التفصيلي لمدينة القناطر الخيرية، ومدينة بنها ومدينة كفر شكر.

قرارات محافظة كفر الشيخ باعتماد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة الحامول، والمخطط التفصيلى المعتمد لغرب مدينة كفر الشيخ، ومشروع تقسيم الصنايع (4) للجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء المؤتمر العمالي بكفر الشيخ.

 


 

أهم القرارات الحكومية في العدد 164 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 158 بجريدة الوقائع المصرية

 


 

