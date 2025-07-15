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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 154 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 154، الصادر في 15 يولية 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة التموين، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة سلامة الغذاء.


-قرارات وزارة الداخلية، بشأن الإذن لـ 105 مواطنين بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا.


-قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بإنشاء مكتب سجل تجارى مميز بمقر الهيئة العامة للمنطقـة الاقتـصادية للمثلـث الذهبى باسم (مكتب سجل تجارى المنطقة الاقتـصادية للمثلـث الـذهبى المميـز).
-وقرار وزارة السياحة والآثار بإخضاع مساحة (٦) أفدنة بمنطقة جبل السكرى - طريق مرسى علم بمحافظة البحر الأحم ر والموضح الحدود والمعالم بالمـذكرة الإيـضاحية والخريطـة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (٢٠) من قانون حمايـة الآثـار رقم 117 لسنة 1983.


قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه "يحظر استيراد المنتج الغذائى (ccstick "ALL flavors) ومـا يماثلـه كما يحظر تداوله بالسوق المحلى وذلك لخطورته على صحة الأطفال"

 

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