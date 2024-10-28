الإثنين 28 أكتوبر 2024
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محافظات

تنفيذ 22 قرار إزالة لمكامير الفحم في محافظة الدقهلية

ازالة مكامير الفحم
ازالة مكامير الفحم بالدقهلية، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة لتنفيذ أعمال حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بمركز ومدينة السنبلاوين بمشاركة ممثلي الزراعة والري وبإشراف ومتابعة إدارة شئون البيئة بالمحافظة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

اسفرت الحملات  عن استصدار وتنفيذ  22 قرار ازالة لمكامير الفحم النباتي المخالفة السنبلاوين.


جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة الارتقاء بالوضع البيئي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية 2030 م.

 


ففي محافظة الدقهلية، كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور عماد النجار مدير عام ادارة البيئة بتشكيل لجنة للتعامل الفوري مع شكوي احد المواطنين بقرية برهمتوش بمركز السنبلاوين من وجود مكامير فحم تتسبب في تلويث البيئة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ازالة اسباب الشكوي.

استصدار وتنفيذ  22 قرار ازالة لمكامير الفحم


وفي هذا الصدد وعلي الفور تم تنفيذ اعمال حملة مكبرة لازالة مكامير الفحم المخالفة بمركز ومدينة السنبلاوين بمشاركة ممثلي الزراعة والري وباشراف ومتابعة ادارة شئون البيئة بالمحافظة لتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين.

وقال " مرزوق"ان الحملة اسفرت عن استصدار وتنفيذ  22 قرار ازالة لمكامير الفحم النباتي المخالفة السنبلاوين.


ووجه اللواء"مرزوق" باستمرار المتابعة من خلال الادارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة لتنفيذ خطة شاملة لازالة المكامير المخالفة تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة ولتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

تنفيذ اعمال الازالة للمكامير 


ومن جانبه واوضح مدير عام ادارة البيئة انه تم تنفيذ اعمال الازالة للمكامير المشار اليها بمشاركة لجنه ضمت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين باشراف ومتابعة  حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة ومندوبي الشرطة وممثلي مديريتي الزراعة والري..

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