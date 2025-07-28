أهم القرارات الحكومية في العدد 164 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 164، الصادر في 28 يوليو 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الطيران المدني، ومحافظة الشرقية، ومحافظة الغربية، والهيئة العامة للرقابة المالية.

-قرارات وزارة الطيران المدني، بشأن إضافة إلى المادة (3) من النظام الأساسى لشركة ميناء القاهرة الجوى (غرض الشركة) الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم 157 لسنة ۲۰۲۲؛ بند برقم (14) نصه كالآتى: توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للغير.

ويُستبدل بنص المادة الثالثة من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم 135 لسنة 2022، النص الآتى: غرض الشركة: توفير وإعداد وتصنيع وبيع وتموين الأغذية والمشروبات ومواد الخدمة الجوية لجميع شركات الطيران ولها تصديرها للخارج، وكذلك إنشاء وإدارة واستغلال الفنادق والمطاعم والكافيتريات بجميع مطارات وموانئ ومدن جمهورية مصر العربية وخارجها.

-وقرار محافظة الشرقية بتعديل المخطط التفصيلى لقرية العقدة، الوحدة المحلية التلين، مركز منيا القمح فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض ملك المواطن محمد حسنى عبد الباسط.

-وقرار محافظة الغربية بالموافقة على تعديل شارع وارد بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية حصة برما مرکز طنطا.

-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة بروميتيون للإطارات إيجيبت.





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