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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 158 بجريدة الوقائع المصرية

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 158، الصادر في 20 يولية 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


-قرارات وزارة العدل بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على للأقسام المساحية الآتية: "مدينة المنشأة" مركز المنشأة بمحافظة سوهاج. وتعديل تاريخ سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر بمحافظة الجيزة، واستبدال مسمى "محكمة جنوب أسيوط الابتدائية" بمسمى "محكمة شمال أسيوط الابتدائية"


قرارات وزارة الداخلية بإبعاد سوري خارج البلاد لأسباب تعلق بالصالح العام، ورد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا، وسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنًا.


-وقرارات وزارة الإسكان والمرافق باعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أجا، ومدينة الجمالية، ومدينة قها محافظة الدقهلية، ومدينة منشأة القناطر بالجيزة.


-وقرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 626 لسنة 2025، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية. 

 


 

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