تفاصيل العثور علي رضيع داخل كرتونة في دكرنس بالدقهلية

عثر سائق على طفل رضيع ملقى داخل كرتونة في الشارع، بقرية ميت شرف التابعة لمركز دكرنس، في محافظة الدقهلية، وجرى نقله للمستشفى وتوقيع الكشف الطبي عليه.

العثور علي طفل داخل كرتونة في شارع بدكرنس

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بعثور شخص يدعى محمد ع.ع.ال.، 53 سنة، سائق، مقيم بقرية كفر سعفان التابعة لمحلة دمنة، على طفل رضيع ملقى في الشارع.

الطفل عمره شهران وتم العثور عليه

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الرضيع المعثور عليه ذكر عمره حوالي شهرين، ولا يوجد به إصابات، وكان ملقى داخل كرتونة في الشارع.

توقيع الكشف الطبي علي الطفل وتقرر إيداعه بالحضانة

وجرى نقل الرضيع للمستشفى وتوقيع الكشف الطبي عليه، وتقرر إيداعه بالحضانة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

