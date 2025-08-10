الأحد 10 أغسطس 2025
ضبط جرار يلقي مخلفات الهدم في الطريق العام بالمنصورة

تمكنت حملة من حي غرب المنصورة، من ضبط جرار زراعى بمقطورة محملة بمخلفات البناء بمنطقة المشاية السفلية، وتم التحفظ عليه.

ضبط جرار زراعى بمقطورة محملة بمخلفات البناء

 تمت المتابعة من محمد أمين الدمـرداش رئيس الحى والدكتور طــارق جاد نائب رئيس حى غرب المنصورة، وفريق العمل المشكل من  وليد عبادة مسئول الإشغالات، وأحمد شادى مدير المخلفات الصلبة، ماتم من أعمال ضبط جرار زراعى بمقطورة محملة بمخلفات البناء بمنطقة المشاية السفلية، وعلى الفور تم مطاردته وإيقاف والتحفظ عليه.

عدم وجود تصريح من السلطة المختصة وقيام الجرار بجلب مخالفات بناء والقاءها بالطريق العام


وتبين  عدم وجود تصريح من السلطة المختصة وقيام الجرار بجلب مخالفات بناء والقاءها بالطريق العام، وتم تحرير مذكرة بالواقعة والتحفظ على الجرار لأتخاذ الإجراءات القانونية  تنفيذا للقانون والتعليمات وتوجيهات المحافظ.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشأن التصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة، بهدف إعادة الانضباط لشوارع المحافظة، وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين.

