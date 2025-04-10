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حوادث

إجراء عاجل من النيابة بشأن العثور على طفل رضيع بمدخل عقار بحدائق القبة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة حدائق القبة بتفريغ كاميرات المراقبة حول مكان عثور الأهالى على طفل رضيع حديث الولادة ملقى في مدخل عقار بمنطقة حدائق القبة لكشف ملابسات الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على طفل ملقى في مدخل عقار بحدائق القبة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وتحفظت الاجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الواقعة تمهيدا لتسليمها للنيابة لتفريغها، فيما يقوم فريق من رجال المباحث بسماع أقوال الشهود لسرعة التوصل لهوية المتهم بإلقاء الرضيع وضبطه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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