شقيق أنغام يكشف لفيتو تفاصيل حالتها الصحية وحقيقة عزلها

كشف الموزع خالد  محمد علي سليمان، شقيق المطربة أنغام، تطورات الحالة الصحية لشقيقته، مؤكدا أنها في مرحلة التعافي.  

وقال شقيق أنغام في تصريح خاص لفيتو:" أنغام كويسة وفي مرحلة التعافي. لم تدخل غرفة عزل في المستشفى الذي ترقد فيه، وجهازها المناعي بحالة جيدة". 

وكانت أنغام أجرت خلال الأيام الماضية، عملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من البنكرياس، وذلك باحد مستشفيات مدينة ميونخ بألمانيا.  

الحالة الصحية لـ أنغام 

وكانت أنغام قد خضعت لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من على البنكرياس، وأجرت بعدها العديد من الفحوص الطبية الدقيقة التي كشفت عن ضرورة التدخل الجراحي مرة أخرى من أجل استئصال ما تبقى من الكيس. 

