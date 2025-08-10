الأحد 10 أغسطس 2025
محافظات

العثور علي طفلة مجهولة النسب في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، من العثور على رضيع حديث الولادة مجهول النسب داخل برميل في بندر قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد حامد هشام، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة بالقرب من مطعم كشري في دائرة البندر.

وبعد الفحص تبين العثور على رضيع حديث الولادة عمرها 3 أيام تقريبًا مجهول النسب داخل برميل بالقرب من مطعم كشري في بندر قوص.

تم إيداع الرضيع داخل مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

