أبرزها ليفربول وكريستال بالاس، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد عدد من المباريات والمواجهات القوية في الدوري المصري والدوري التونسي، بالإضافة لمواجهة ودية استعدادا للدوريات الأوروبية في الموسم المقبل.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

وتقام اليوم المواجهات التالية:

كهرباء الإسماعيلية × الجونة - 6 مساء | أون سبورت 1

فاركو × إنبي - 9 مساء | أون سبورت 2

البنك الأهلي × غزل المحلة - 9 مساء | أون سبورت 1

كأس الدرع الخيرية

ليفربول × كريستال بالاس - 5 مساء | بي ان سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري التونسي

شبيبة العمران × النجم الساحلي - 6:30 مساء

الاتحاد المنستيري × الملعب التونسي - 6:30 مساء

الصفاقسي × الترجي الجرجيسي - 6:30 مساء

اتحاد بن قردان × الأولمبي الباجي - 6:30 مساء

مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

فاماليكاو × سانتا كلارا - 7 مساء

سبورتينج براجا × تونديلا - 10:30 مساء

موريرنسي × ألفيركا - 10:30 مساء

مباريات ودية

تشيلسي × ميلان - 5 مساء

بروسيا دورتموند × يوفنتوس - 6:30 مساء

السد القطري × الوداد البيضاوي - 7:30 مساء

برشلونة × كومو - 10 مساء

فياريال × أستون فيلا - 10 مساء

ألميريا × النصر - 10 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.