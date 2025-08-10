الأحد 10 أغسطس 2025
أبرزها ليفربول وكريستال بالاس، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

تقام اليوم الأحد عدد من المباريات والمواجهات القوية في الدوري المصري والدوري التونسي، بالإضافة لمواجهة ودية استعدادا للدوريات الأوروبية في الموسم المقبل.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

وتقام اليوم المواجهات التالية:

كهرباء الإسماعيلية × الجونة - 6 مساء | أون سبورت 1

فاركو × إنبي - 9 مساء | أون سبورت 2

البنك الأهلي × غزل المحلة - 9 مساء | أون سبورت 1

كأس الدرع الخيرية

ليفربول × كريستال بالاس - 5 مساء | بي ان سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري التونسي

شبيبة العمران × النجم الساحلي - 6:30 مساء

الاتحاد المنستيري × الملعب التونسي - 6:30 مساء

الصفاقسي × الترجي الجرجيسي - 6:30 مساء

اتحاد بن قردان × الأولمبي الباجي - 6:30 مساء

مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

فاماليكاو × سانتا كلارا - 7 مساء

سبورتينج براجا × تونديلا - 10:30 مساء

موريرنسي × ألفيركا - 10:30 مساء

مباريات ودية

تشيلسي × ميلان - 5 مساء

بروسيا دورتموند × يوفنتوس - 6:30 مساء

السد القطري × الوداد البيضاوي - 7:30 مساء

برشلونة × كومو - 10 مساء

فياريال × أستون فيلا - 10 مساء

ألميريا × النصر - 10 مساء

