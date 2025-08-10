الأحد 10 أغسطس 2025
كان يعمل مع والده، إصابة تلميذ بطلق ناري في مشاجرة بقنا

أصيب تلميذ بطلق ناري، إثر مشاجرة بين عائلتين في قرية السمطا مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى تحت الملاحظة الطبية.

تفاصيل الواقعة في قنا 

البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد حامد هشام، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بإصابة تلميذ بطلق ناري طائش إثر مشاجرة في قرية السمطا التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة م.ح، ويبلغ من العمر 12 عامًا، في الصف الخامس الابتدائي، من قرية أبودياب، برصاصة طائشة خلال عمله مع والده في المحارة بأحد المنازل، إثر مشاجرة بين عائلتين في قرية السمطا مركز دشنا.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وتم تكليف وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

