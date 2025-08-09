اشتعال محول كهرباء بسبب مشاجرة بين عائلتين فى قنا

شب حريق داخل محول كهربائي، بسبب مشاجرة بين عائلتين في قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، دون وجود أي إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة فى قنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين وتبادل إطلاق الأعيرة النارية في قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.

وأسفرت المشاجرة عن اشتعال النيران داخل محول كهربائي، وتم السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات بشرية، فيما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.