اشتعال محول كهرباء بسبب مشاجرة بين عائلتين فى قنا

اشتعال محول كهرباء
اشتعال محول كهرباء

شب حريق داخل محول كهربائي، بسبب مشاجرة بين عائلتين في قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، دون وجود أي إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة فى قنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين وتبادل إطلاق الأعيرة النارية في قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.

وأسفرت المشاجرة عن اشتعال النيران داخل محول كهربائي، وتم السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات بشرية، فيما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

