حملة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في مدينة نقادة غرب قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة غرب محافظة قنا، حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

جاء ذلك بتوجيهات من ياسر حمادي، رئيس المركز، وبرئاسة أحمد سلمي، نائب رئيس المركز، ومحمود مصطفى، رئيس قرية طوخ.



وتم تنفيذ حملة على ١١ حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة ١٧٥٠ متر تقريبا بالبناء بناحية قرية طوخ - كوم الضبع والهدايات، بعد التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية.



المتابعة الميدانية على مدار الساعة لرصد أي مخالفات جديدة بقنا



وقال رئيس المدينة ياسر حمادي: إن الإزالات عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأسمنت، مؤكدا علي التوجيه المستمر لرؤساء الوحدات القروية التابعة للمركز، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لرصد أي مخالفات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المخالفين، وذلك حفاظًا على هيبة الدولة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشأن إزالة التعديات بالبناء المخالف ضمن أعمال الموجة ٢٧، وحرصًا على المتابعة الميدانية لرصد مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.