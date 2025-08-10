الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ذهبا بحثًا عن الذهب، العثور على جثتين في طريق قنا الصحراوى

اسعاف
اسعاف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من العثور على جثتي شابين في حالة تعفن في محيط قرية الفواخير بين محافظتي قنا والبحر الأحمر، وتم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى قنا العام.

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد باستقبال مستشفى قنا العام جثتي شابين في حالة تعفن وتم إيداعهما داخل المشرحة.

وبعد الفحص تبين استقبال جثتي ح.ر، يبلغ من العمر 24 عامًا، وع.ج، يبلغ من العمر 28 عامًا، الاثنين من قرية الحجيرات مركز قنا، وهما في حالة تعفن تم العثور عليهما في جبال منطقة الفواخير ذهبا بحثًا عن الذهب بين محافظتي البحر الأحمر وقنا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وندب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قرية الفواخير قرية الحجيرات قسم شرطة قنا قنا العام قنا

مواد متعلقة

حملة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في مدينة نقادة غرب قنا

حملة لرفع الإشغالات بمحيط ميدان البنوك فى قنا

اشتعال محول كهرباء بسبب مشاجرة بين عائلتين فى قنا

حبس تاجر دواجن هتك عرض نجل جاره وصوره فيديو في قنا

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على كورنيش الإسكندرية (صور)

رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل تشريع بشأن أرباح تيك توك

دخول قافلة «بيت الزكاة» الحادية عشرة إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة المرحلة الثانية

أخبار مصر: خسائر مفجعة بحريق محال وباكيات محطة مترو شبرا، ضبط البلوجر لوشا، الشناوي يهدد الأهلي، مفاجأة وشيكة من أنغام

مصائب قوم عند قوم فوائد، عمال الخردة والسريحة يسترزقون من حريق شارع المؤسسة (صور)

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم عودة المسافر فى المنام وعلاقته بحل المشاكل والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads