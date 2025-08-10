ذهبا بحثًا عن الذهب، العثور على جثتين في طريق قنا الصحراوى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من العثور على جثتي شابين في حالة تعفن في محيط قرية الفواخير بين محافظتي قنا والبحر الأحمر، وتم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى قنا العام.

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد باستقبال مستشفى قنا العام جثتي شابين في حالة تعفن وتم إيداعهما داخل المشرحة.

وبعد الفحص تبين استقبال جثتي ح.ر، يبلغ من العمر 24 عامًا، وع.ج، يبلغ من العمر 28 عامًا، الاثنين من قرية الحجيرات مركز قنا، وهما في حالة تعفن تم العثور عليهما في جبال منطقة الفواخير ذهبا بحثًا عن الذهب بين محافظتي البحر الأحمر وقنا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وندب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

