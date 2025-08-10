الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، موعد مباراة مصر والتشيك في مونديال الناشئين

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، مواجهة قوية غدا الإثنين أمام منتخب التشيك، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

موعد مباراة مصر والتشيك في مونديال كرة اليد

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والتشيك في الـ7:30 مساء على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

ويخوض المنتخب الوطني مباراتين في الدور الرئيسي أمام منتخبي التشيك والدنمارك.

وتأتي مواعيد مباريات المنتخب كالتالي:

الإثنين 11 أغسطس - مصر × التشيك | 7:30 مساء

الثلاثاء 12 أغسطس - مصر × الدنمارك | 7:30 مساء

وتقام مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

مجموعات الدور الرئيسي

وجاء تشكيل مجموعات الدور الرئيسي كالتالي:

المجموعة الأولى: السويد - النمسا - المجر - سويسرا

المجموعة الثانية: إسبانيا - صربيا - أيسلندا - السعودية

المجموعة الثالثة: ألمانيا - سلوفينيا - النرويج - فرنسا

المجموعة الرابعة: مصر - اليابان - الدنمارك - التشيك

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 19 لاعبًا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فيرناندو باربيتو، الذي تولى المهمة بدلًا من طارق محروس الذي تعرض لوعكة صحية منذ أيام.

وتضم القائمة النهائية: 
حراس المرمى: 
یوسف عبدالهادي
عمر فتحي
عبد الملك محمود السيد «2008»

جناح أيسر:
عمر مصطفى بركة 
حازم الصباغ

ظهير أيسر:
أحمد حلمي مصبح
عادل أحمد سعد
يحيى الكردي

صانع الألعاب:
يوسف عبدالغني
حمزة وليد المرسي

ظهير أيمن:
محمد عدلان
يوسف عمرو «2008» 
سيف الدين جلال
كريم حمدي السيد

جناح أيمن:
زیاد أحمد عواد
عبد الرحمن أشرف رشاد

الدائرة:
محمد أحمد إسماعيل
حسين محمد
على مدبولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد منتخب التشيك بطولة العالم للناشئين مباراة مصر والتشيك

مواد متعلقة

كرة اليد، الأهلي والزمالك في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم للأندية

كرة اليد، موعد قرعة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” بالقاهرة

كرة اليد، تعرف على مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لمونديال الناشئين

كرة اليد، مصر تفوز على اليابان في مونديال الناشئين

الأكثر قراءة

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر الموقع الإلكتروني

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

مصرع اثنين وإصابة 7 في انقلاب سيارة ودهس مواطنين بكورنيش الإسكندرية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني

البلوجر نعمة: "زوجي طردني بعد عِشرة سنين والفيديوهات لتوفير لقمة عيشي"

مقطع صادم، سائق ميكروباص كاد يدهس مجموعة أشخاص تجمعوا بزعم النصب عليهم (فيديو)

مصدر بالأهلي يكشف عن موقف الشناوي من مباراة فاركو

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads