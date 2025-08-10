انتظام لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بالدقهلية

تواصلت اليوم الأحد أعمال امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية في اليوم الثاني للامتحانات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات



أدى الطلاب امتحاناتهم في مواد: اللغة الأجنبية والتربية الدينية للشهادة الإعدادية، واللغة الإنجليزية وإدارة مشروعات للتعليم الزراعي وسط أجواء هادئة وانضباط ملحوظ داخل اللجان وتحت إشراف ميداني مكثف من قيادات التعليم على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.

متابعة لرصد أي ملاحظات أو تجاوزات

وتابع سير الامتحانات فريق غرفة العمليات الرئيسة بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي ملاحظات أو تجاوزات والتعامل الفوري معها.

دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب

وتستمر المتابعة اليومية على مدار فترة الامتحانات بهدف دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في ظروف مستقرة ومريحة.

