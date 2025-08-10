نموذج للعقول العربية المبدعة، ملياردير إماراتي يشيد بالعالم المصري مخترع الواي فاي

امتدح الملياردير ورجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، أحد العلماء المصريين، معبرًا عن اعتزازه وفخره بالمبدع المصري مخترع الـ "واي فاي"، الدكتور حاتم زغلول، الذي تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة، ودرس في المدارس والجامعات المصرية.

الحبتور يمتدح عالم مصري اخترع الواي فاي



وأكد الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، أن الدكتور حاتم زغلول يستحق بجدارة أن يقرأ العرب اسمه بإعجاب، إلى جانب الإنجازات التكنولوجية الكبرى، باعتباره نموذجا حيّا على أن العقول العربية بفضل العزيمة والرؤية العلمية قادرة على الإبداع والمنافسة عالميًا.

الدكتور حاتم زغلول مخترع الواي فاي، فيتو



وقال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور: "لا يسعني إلا أن أشعر بفخر واعتزاز كبيرين عندما أسمع عن العرب المبدعين، وخاصة حين يرتقي أحدهم إلى مرتبة ريادة علمية عالمية."

وعبر الحبتور عن فخره بالعالم المصري حاتم زغلول، فقال: "اليوم اطّلعت على قصة العالم المصري د. حاتم زغلول، الرجل الذي غيّر حياتنا جميعًا من دون أن ننتبه أو نعطيه التكريم الذي يستحقه شعبيًا، فهو العقل المبدع وراء التقنية التي يستخدمها كل العالم يوميًا: الـ Wi-Fi".

حاتم زغلول يستحق بجدارة أن نقرأ اسمه بإعجاب

وأضاف الحبتور: "الدكتور زغلول هو المخترع الرئيسي وراء تقنية WOFDM التي شكّلت النواة الحقيقية لتكنولوجيا الواي-فاي، واحدة من أعظم الثورات التكنولوجية التي غيرت طريقة تواصل البشر مع العالم".

العالم يشيد بالعالم المصري حاتم زغلول، فيتو



وعبر خلف الحبتور عن إعجابه بالعالم المصري الدكتور حاتم زغلول، فقال: "ويستحق بجدارة أن نقرأ اسمه بإعجاب إلى جانب الإنجازات التكنولوجية الكبرى، فقد درس في جامعات مصر العريقة، ثم هاجر إلى كندا حيث تابع أبحاثه وابتكر أفضل وسائل الاتصال اللاسلكي التي نستفيد منها يومًا بعد يوم".

وتابع الحبتور: "إنه نموذج حيّ على أن العقول العربية، بفضل العزيمة والرؤية العلمية الجمّة، قادرة على الإبداع والمنافسة عالميًا، وأن الطموح والمعرفة والعمل الجاد يمكن أن يضع إسمك في سجلّ تاريخ الإنسانية".

ووجه خلف الحبتور رسالة إلى الشباب العربي ليسيروا على نهج العالم المصري حاتم زغلول، قائلًا: "إلى شبابنا العربي أقول: قصص مثل قصة المخترع حاتم زغلول ليست للتباهي فقط، بل لتذكيركم أن الفرص العظمى تأتي لمن يهيئ نفسه لها، بالإصرار، والتعلم، والعمل بلا توقف، حتى تصلوا إلى ما هو أبعد من أحلامكم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.