مصرع وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

شهدت قرية كفر الشهاوي خاطر بمدينة كفر شكر بمحافظة الـقليوبية، مصرع سائق، وإصابة 3 آخرين بأعيرة نارية علي يد عاطل و2 آخرين إثر خلافات جيرة سابقة بينهما، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى، لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من العميد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها بورود بلاغ إلى المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، من الأهالى بنشوب مشاجرة بين عدد من الشباب بالأسلحة النارية، ومصرع أحدهما بطلق نارى.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، حدوث مشادة كلامية بين طرف أول، المجنى عليهم وهم "على. ح. ط" 40 سنة سائق، و3 آخرين من أقاربه ومقيمين كفر الشهاوي خاطر، وطرف ثان، المتهمين "أحمد. ع" 35 سنة عاطل، و2 آخرين ومقيمين بكفر الشهاوي خاطر، تطورت إلي مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما، وإصابة الطرف الأول 4 أشخاص بطلقات نارية من أسلحة آلية وخرطوش، مما أسفر عن وفاة أحدهما إثر إصابته بطلق ناري بالقدم مما اودى بحياته في الحال، ونقل باقي المصابين إلى مستشفي كفر شكر.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب زياد هاشم والنقيب أحمد عبد الحفيظ الخولى معاونى رئيس المباحث تم ضبط ال 3 متهمين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

